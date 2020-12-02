На Київщині за добу - 975 випадків коронавірусу, 12 хворих померли

За добу підтверджено 975 нових випадків коронавірусної хвороби. Випадки COVID-19 встановлено у 45 дітей віком від 5 місяців до 17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"В Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 2 грудня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 39503 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 2270 дітей та у 3072 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 3468 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 36035 осіб.

Одужали всього 13192 особи, з них 993 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 314 осіб, у тому числі 25 дітей.

При цьому, в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 703 хворих. За добу надійшли повідомлення (з епікризами) про дванадцять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли сім чоловіків віком від 48 до 76 років, мешканці м. Біла Церква (3), м. Вишгород, с. Славутич, с. Гоголів Броварського району, м. Вишневе Києво-Святошинського району та п’ять жінок віком від 44 до 82 років, мешканки м. Біла Церква (2), м. Тетіїв, с. Вільне Макарівського району, с. Забір’я Києво-Святошинського району.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 43318 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 960 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 38812 контактними особами.

В Україні станом на 2 грудня 2020 року зареєстрували 13 141 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.