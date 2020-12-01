Rotary Club передав обладнання та засоби захисту семи лікарням на Львівщині

Громадська організація Rotary Club Lviv International передала медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для семи лікарень у Львові та області в рамках Глобального гранту Фундації Ротарі «Global Grant Community Assessment».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Громадська організація Rotary Club спільно з закордонними партнерами започаткувала міжнародний проєкт „STOP COVID-19“ ще у квітні. Вона передбачає допомогу лікарням Львівської області. Ми зібрали 55 тисяч доларів, щоб придбати це медичне обладнання, зокрема кисневі концентратори, маски, респіратори, захисні костюми, рідке мило тощо», - повідомив президент Rotary Club Lviv International Олексій Гусєв.

Він додав, що сьогодні організація передала медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для 7 лікарень, з них три у Львові: обласна інфекційна лікарня, дитяча лікарня «Охматдит» та клінічна лікарня швидкої допомоги, а також чотири в районах: Рудківська, Кам'янка-Бузька, Стебницька опорні лікарні та Дрогобицька дитяча лікарня.

«Ми визначали опорні лікарні і по них комунікували з головними лікарями, які надали статистику найгострішої потреби з концентраторах та засобах індивідуального захисту і таким чином розподіляли меддопомогу», - розповів Гусєв.

Відтак, по лікарнях було розподілено 18 концентраторів, найбільше (6 штук) отримала Львівська клінічна лікарня швидкої допомоги, де днями відкрили нове відділення на 350 ліжок для хворих на коронавірус.

Проєкт «Stop Covid-19» реалізовано ГО «Ротарі Клуб «Львів Інтернешнл», у співпраці із міжнародними партнерами: Rotary Club Aarup, Rotary Club Chp-Grundvig, Rotary Club Copenhagen (Данія), Rotary Club Wroclaw (Польща), Rotary Club Tallehassee (США), District 1461, District 1470 District 1480 (Данія). Загальний бюджет проєкту становить близько 55 тисяч доларів США.

Фото надані PR службою організації Rotary Club Lviv International