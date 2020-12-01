У Франківську затримали чоловіка, який вдруге вчинив стрілянину

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який вчинив стрілянину і, як з'ясувалося, не вперше.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Укрінформ.

«За процесуального керівництва Івано-Франківської місцевої прокуратури встановлено особу чоловіка, який 30 листопада вчинив стрілянину в обласному центрі (ч. 4 ст. 296 КК України). Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу», - повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За їхньою інформацією, подія сталася близько 14.00 годині по вул. Полковника Андрусяка в Івано-Франківську. В ході суперечки один із чоловіків вистрілив у голову іншому. Після інциденту потерпілого госпіталізовано до медичного закладу, а зловмисник залишив місце події, однак невдовзі був затриманий правоохоронцями.

«… Такі дії фігурант учиняє не вперше. Наразі в суді вже слухається кримінальне провадження про скоєння ним аналогічного злочину», - стверджують в обласній прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Івано-Франківського ВП ГУ НП в області.