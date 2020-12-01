На Київщині поліція зі зброєю зупиняла водія-порушника

У Київській області поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю для зупинки водія-порушника, який до цього створив аварійну ситуацію із авто патрульних.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Київщини у Фейсбуці.

«У селі Гатне Києво-Святошинського району водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем. На законну вимогу працівників поліції він не зупинився і почав тікати, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку поліцейські, щоб уникнути трагедії на дорозі, на службовому авто почали переслідувати порушника, включивши спеціальні синьо-червоні маячки та звуковий сигнал, - але водій не реагував і продовжив тікати від правоохоронців на великій швидкості.

Тому для зупинки транспортного засобу правоохоронці відповідно до п.7 ст. 46 закону «Про Національну поліцію» застосували табельну вогнепальну зброю - відкрили вогонь по колесах авто порушника, заблокували рух і зупинили автомобіль. З людей ніхто не постраждав.

Чоловіка у стані алкогольного сп’яніння правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК.

За інформацією поліції, порушником виявився 56-річний киянин. Під час перевірки за допомогою приладу «Драгер» було встановлено, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Уточнюється, що найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.