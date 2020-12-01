Львівські активісти збирають кошти на проєкт онлайн-лекцій для дітей про мистецтво

У Львові ініціювали спільнокошт для проєкту «Genius Kids», який має на меті поліпшити обізнаність дітей щодо українського мистецтва, ознайомити їх з художниками, техніками та стилями живопису, графіки.

Про це повідомляють організатори проєкту, передає Укрінформ.

«Спільнокошт — перший етап конкурсу на грант в межах програми Культурного фонду "Діти культури". Ми плануємо говорити про українське мистецтво в доступній для дітей і цікавій навіть дорослим формі. Genius Kids не є комерційним проєктом, а спільнокошт — можливість сказати більше, залучити більше людей, розширити спільноту та впливати на формування світоглядних речей в суспільстві», - зазначають ініціатори.

Зібрані кошти стануть частиною фінансування, за яке команда Genius Kids запустить навчальну програму та низку відео уроків з історії мистецтва і мальовничих технік для навчання в онлайн- форматі з сурдоперекладом. Крім того, у планах авторів проєкту поширити та розповсюдити програму серед організацій та структур, які працюють з дітьми з вадами слуху.

«Ми хочемо, щоб українські діти знали українських митців. Знали, що генії бувають не лише за кордоном. Карантин показав, що бувають обставини, які обмежують людські можливості. Оскільки проєкт розрахований для онлайну, то не матиме кількісних обмежень користувачів. А ще точно збільшить чисельність прихильників українського мистецтва — як в Україні, так і у світі», - зазначають творці Genius Kids.

Збір коштів триватиме до 25 грудня.

Фото: biggggidea.com