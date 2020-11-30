З чим прийде зима в Україну: ожеледиця, сніг та сонце з +10°

В Україні в перший день зими у окремих областях пройде мокрий сніг, температура вночі 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатському регіоні до 11° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості північних, центральних та південних областей невеликий, вночі місцями помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу; на решті території без опадів. В Україні, крім південно-східної та східної частин, місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних областях 3-8° морозу, в Карпатському регіоні до 11° морозу, в південній частині від 4° тепла до 1° морозу, на решті території країни від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Херсонщині та в Криму 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві 1 грудня опади не прогнозуються. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. На Київщині місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

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Згідно з прогнозом, 2 грудня в Україні, крім західних та східних областей, 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини, вдень на Лівобережжі невеликий сніг та мокрий сніг. В Україні, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 7-12° морозу, вдень близько 0°; у більшості південних областей вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столичному регіоні 2-3 грудня невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця (лише вдень 3 грудня без істотних опадів). Вітер східний, південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Синоптики 4 грудня опадів не прогнозують, лише вночі у східних областях невеликий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах дощ.

5 грудня вночі в західних областях невеликі опади, вдень місцями у північних, центральних областях та на Одещині невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла, у південних та західних областях 4-10° тепла.

На Київщині 4- 5 грудня без опадів, лише вдень 5 грудня місцями невеликий дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.