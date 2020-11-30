Отруєння в ліцеї на Харківщині: причиною могли бути неякісні продукти

Джерело інфекції, через яку стався спалах захворювання в ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині, не встановили, санітарні лікарі припускають, що причина – в продуктах харчування.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«За результатами бактеріологічних досліджень хворих та контактних збудники кишкових інфекцій не виділені. Ймовірною причиною виникнення спалаху вірогідно було вживання недоброякісних харчових продуктів. Обставини, що сприяли виникненню спалаху – неналежний санітарний стан харчоблоку, порушення товарного сусідства продуктів харчування, термінів та правил їх зберігання. Джерело інфекції та фактор передачі не встановлено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санітарно-мікробіологічні дослідження харчових продуктів та готових страв, змивів з об’єктів зовнішнього середовища та води питної бутильованої відповідають нормативні докментації за мікробіологічними показниками. А проба води з комунального водогону не відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил. Антиген ротавірусу та антиген вірусу гепатиту А воді не виявили, і зараз тривають лабораторні дослідження питної води на ентеровіруси.

Всі захворілі закінчили амбулаторне лікування, виписані у задовільному стані з діагнозом «гастроентероколіт невстановленої етіології».

Як повідомляв Укрінформ, у ліцеї №3 м. Дергачі на Харківщині зафіксували спалах інфекційного захворювання. Станом на 18 листопада було 28 хворих, наступного дня їх кількість зросла до 39. На вечір 20 листопада було відомо про 43 хворих, з них 1 – вчитель початкових класів. Навчання в початкових класах закладу призупиняли до 23 листопада.

Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в ході позапланової перевірки ліцею виявили санітарні порушення та склали на директора закладу протокол.

Поліція за фактом отруєння учнів відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.