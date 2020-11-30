Мер Франківська просить уряд не вводити локдаун

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить уряд не запроваджувати в країні локдаун.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міський голова повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Вкотре звертаюсь до уряду не вводити локдаун, бо він доб’є малий і середній бізнес, який і так важко переживає 2020-й рік», - зазначив Марцінків.

За його словами, в Івано-Франківську фіксують зменшення кількості захворювання на коронавірус. Мер зауважив, що в лікарнях міста, які приймають хворих на COVID-19, перебувають 362 людини, у реанімаційних відділеннях – 28 осіб.

«Найголовніше, що за останню добу в нашій громаді підтвердили 99 випадків захворювання на коронавірус, а це – найменша кількість хворих на COVID-19 за останній місяць», - стверджує міський голова.

Аби зберегти позитивну динаміку захворювання, влада Франківська ухвалила рішення не змінювати навчальний процес до кінця року. Тобто, дитсадки будуть працювати у звичному режимі, учні 1-4 класів ходитимуть до школи, а 5-11 класи продовжать навчання в онлайн-режимі.

Станом на 30 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 36 434 випадках захворювання, з них за останню добу – 504 випадки, 9 пацієнтів померли. В Україні на коронавірус захворіли 737 625 людей, з них 9946 – за останню добу.