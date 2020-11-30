На Закарпатті зіткнулися легковик і вантажівка, п'ятеро загиблих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Закарпатської області у Фейсбуці.
Зазначається, що сьогодні, 30 листопада, о 13.05 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лалово, що на Мукачівщині.
Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка та легковий автомобіль «ВАЗ». Також з'ясовано, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.
У поліції повідомили, що наразі відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі та експерти. Обставини ДТП з’ясовуються.
За даними ДСНС, унаслідок ДТП загинуло 4 особи та травмовано 1 дитину, яку у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні.
Пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.
Фото: Поліція Закарпатської області