На Закарпатті зіткнулися легковик і вантажівка, п'ятеро загиблих

Поблизу с. Лалово Мукачівського району внаслідок ДТП загинуло четверо людей та травмовано дитину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Закарпатської області у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні, 30 листопада, о 13.05 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лалово, що на Мукачівщині.

Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка та легковий автомобіль «ВАЗ». Також з'ясовано, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У поліції повідомили, що наразі відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі та експерти. Обставини ДТП з’ясовуються.

За даними ДСНС, унаслідок ДТП загинуло 4 особи та травмовано 1 дитину, яку у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні.

Пізніше дитина померла в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Фото: Поліція Закарпатської області