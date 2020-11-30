На Волині горів дизель-потяг

У Старовижівському районі Волинської області рятувальники ліквідували пожежу в потязі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.

“30 листопада о 9:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дизель-потяга сполученням «Ковель-Заболоття» на зупиночному пункті Чевель Старовижівського району”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа виникла в "голові" поїзда, ймовірно, через коротке замикання електромережі.

Працівники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області локалізували пожежу о 10:04, а ліквідували її о 10:33.

До ліквідації пожежі залучено також і працівники місцевої пожежної охорони селища Дубечно Старовижівського району.

Пасажирів у потязі не було, ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС