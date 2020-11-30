Окупанти в ОРЛО так змінили «Гірничий закон», що лишили пенсіонерів без вугілля – Лисянський

Окупанти так змінили т. зв. «Гірничий закон», що відтепер без побутового вугілля практично залишаться пенсіонери і працівники вугільних шахт.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«Наразі встановлено, що окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО прийняли зміни в так званий «Гірничий закон». Цими змінами окупаційні адміністрації РФ скасовують забезпечення побутовим паливом пенсіонерів та працівників вугільних підприємств (мається на увазі вугілля в чистому вигляді). Замість вугілля окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО пропонують пенсіонерам та шахтарям отримати соціальну допомогу в розмірі 5400 руб. (одноразово)», - ідеться в повідомленні.

Правозахисник зазначає, що цих коштів вистачить тільки на 1 тонну вугілля, а для опалення в осінньо-зимовий період потрібно 3,5-5 т.

Такі дії окупаційних адміністрацій РФ в ОРЛО напряму пов’язані з ліквідацією шахт цього року. Багато шахтарських селищ в ОРЛО не газифіковані та опалюються виключно вугіллям. Раніше, коли не було ліквідовано такої великої кількості шахт (22 шахти), люди отримували побутове паливо у виді вугілля з цих шахт, які були розташовані в різних районах ОРЛО.

Наразі працюючі шахти залишились тільки в містах Краснодон, Довжанськ (Свердловськ), Ровеньки та Антрацит (це приблизно 40% ОРЛО).

Тепер всі отримувачі побутового палива вимушені закупати вугілля у власників копанок (нелегальні шахти), або «вугільних підприємців», які гуртом купують вугілля, а потім продають його по 1-3 тонни місцевому населенню.