У Чернігові подали скаргу на облгаз через погрози відключити котельні

Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко подала скаргу на АТ «Чернігівгаз» до Антимонопольного комітету і НКРЕКП через погрози відключити котельні від газопостачання.

Про це голова ОДА написала у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Я звернулася зі скаргою до Антимонопольного комітету України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», - поінформувала Коваленко.

Вона зазначила, що «агресивну і, певною мірою, неадекватну реакцію» зі сторони монопольного оператора АТ «Чернігівгаз» викликав факт підписання меморандуму між обладміністрацією і Нафтогазом України. Керівниця Чернігівгазу Алла Ярова заявила на зустрічі з Коваленко, що якщо заходи з необтяжливого доступу населення до енергоресурсів будуть реалізовуватись, вона має намір відключити від газопостачання котельні теплогенеруючих підприємств Чернігівської області.

"Важливо розуміти, що АТ «Чернігівгаз» є суб’єктом природної монополії, і за законом зобов'язаний забезпечувати на не дискримінаційних умовах реалізацію газу споживачам, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та споживачами. Керівництво Чернігівгазу та його зрозумілі бенефіціари настільки налякані втратою наддоходів, що готові йти не тільки на пряме порушення законодавства, а і відключати мешканців від тепла, фактично вдаючись до шантажу органів виконавчої влади", - наголосила Коваленко.

Раніше повідомлялося, що Чернігівська обласна адміністрація підписала з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Меморандум про співробітництво, у межах якого сторони планують розпочати створення платформи знань про сучасний вільний ринок природного газу.

Перед цим Коваленко та директор ТОВ "ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович провели презентацію запропонованої компанією ціни на газ. У листопаді вона на 30% нижча, ніж пропонує ТОВ "Чернігівгаззбут", яке зараз забезпечує Чернігівщину блакитним паливом.

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Для захисту інтересів мешканців Чернігівської області та створення конкурентного середовища Коваленко запросила інші газопостачальні компанії до підписання подібних меморандумів.

Голова Чернігівської ОДА рекомендувала населенню і суб’єктам господарювання скористатися новими можливостями ринку газу, які дозволяють вільно обирати постачальника з більш привабливими ціновими пропозиціями і тим самим заощаджувати.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2020 р. в Україні запрацював вільний ринок газу для населення. Держава більше не регулює вартість енергоносія і єдиного тарифу не встановлює. Клієнти можуть самі обирати постачальника залежно від ціни та сервісу. Останні, у свою чергу, можуть продавати газ по всій Україні.