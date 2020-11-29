У харківському виші відкрили «лазерну» навчальну аудиторію

Унікальну "лазерну" навчальну аудиторію відкрили у Харківському національному университеті будівництва та архітектури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Харківська міська рада.

"Лазерна" аудиторія - це мультимедійна система, аналогів якої немає в інших університетах Харкова. Вона включає 3LCD-проєктор з лазерним джерелом світла і можливістю бездротового підключення декількох користувачів, що виводить зображення на 6-метровому екрані", - розповіли у міськраді.

Зазначається, що в аудиторії, розрахованій на 220 студентів, становлені сучасні конференц- і стереосистеми, система відеоспостереження з роботизованими камерами, які можна використовувати для організації відеоконференцій, семінарів і тренінгів. Усі парти обладнані розетками для підключення гаджетів і їх підзарядження. Також передбачений окремий зал для проведення круглих столів з TV-екраном.

Читайте також: Міносвіти підтримує публічний діалог про цифрову інклюзію

За словами ректора ХНУБА Димитрія Чередника, у виші також виконані фасадні роботи, зроблене підсвічування будівлі. "Надалі планується переобладнати ще одну аудиторію під BIM-проєктування (Building Information Modeling - інформаційне моделювання будівлі)", - додав він.

Харківський національний університет будівництва та архітектури заснований 90 років тому. За цей час на 9 факультетах і 37 кафедрах вишу підготовлено понад 65 тисяч висококваліфікованих фахівців.