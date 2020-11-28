На Буковині у ДТП загинув поліцейський

На Буковині працівники поліції встановлюють обставини ДТП, в якій загинув поліцейський і ще одна жінка – його колега – отримала травми.

Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

«27 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що у селі Білоусівка на автодорозі в напрямку міста Новодністровськ сталася ДТП з потерпілими. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції та встановили, що під час автопригоди травмувалися співробітники Новодністровського відділення поліції: 37-річний капітан поліції та 25-річна капрал поліції Новодністровського відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

Тож на місце події виїхали співробітники відділу ІОС УКЗ ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького управління ДВБ НПУ.

Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій «MAN» не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого причеп вантажівки занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з авто «IVECO», яким керував 37-річний поліцейський Новодністровського відділення поліції.

Зазначається, що у результаті зіткнення автомобілів водій «IVECO» помер, а 25-річна його пасажирка отримала численні тілесні ушкодження. Наразі жінка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

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Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, 4 червня у Київській області у ДТП загинув 46-річний працівник Броварського відділу поліції, старший сержант поліції Руслан Сіньков, який 29 травня брав участь у затриманні озброєних учасників перестрілки в Броварах.