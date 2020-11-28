На Прикарпатті відновили три гідроспоруди, які пошкодила червнева повінь

На Прикарпатті завершили відновлення трьох гідроспоруд, які були пошкоджені під час червневого паводку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«На сьогодні уже закінчено відбудову трьох пошкоджених протипаводкових об’єктів, які знаходяться на балансі Дністровського БУВР. …Зазначені гідротехнічні споруди відновлені за кошти резервного фонду бюджету, які були виділені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2020 № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, відновлено дамбу на річці Прут в селі Заболотів, Снятинського району, берегоукріплення на річці Рибниця в селі Смодна, Косівського району та берегоукріплення на річні Бистриця Солотвинська в селі Старий Лисець Тисменицького району.

«Об’єкти відновлено у відповідності до проєктів, з дотриманням правил будівництва, норм і вимог. Проведення зазначених відновлювальних робіт дасть змогу у майбутньому захистити населені пункти від шкідливої дії паводкових вод та допоможе протистояти руйнівним ударам стихії», - запевняють в ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в області за останні 50 років. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків червневої повені. Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.