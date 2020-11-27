На Чернігівщині COVID-хворих прийматимуть ще три лікарні

На Чернігівщині ще три лікарні підписали договір з Національною службою здоров’я, що дозволить їм лікувати хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Петро Гармаш, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми отримали інформацію від Національної служби здоров’я, що у нас іще три заклади підписали договори по 31-му пакету. Це - Менська, Ніжинська та Новгород-Сіверська центральні районні лікарні", - сказав Гармаш.

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За його словами, наявність нових договорів з НСЗУ дозволить розширити відповідний ліжковий фонд, лікарням - закуповувати необхідні для лікування коронавірусу препарати та доплачувати медикам, які працюють з цієї категорією пацієнтів. Загалом допомогу ковід-хворим в області тепер надаватимуть 17 медичних установ.

Зараз на Чернігівщині, додав Гармаш, для лікування хворих на COVID-19 розгорнуті 1256 ліжок. З них 564 забезпечені киснем.

За останніми даними, з початку епідемії на Чернігівщині виявлено 17 113 випадків інфікування коронавірусом, з яких 258 були летальними. Ще у 28 померлих COVID-19 був супутнім діагнозом. Зараз хворіє 9 434, з яких 604 госпіталізовані. За останню добу виявлено 628 нових випадків, шестеро людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано 2 069 осіб; летальних випадків - 192; одужали - 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли 693 407 осіб.