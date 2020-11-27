У Рівному розгортають ще одну COVID-лікарню

Ще один медзаклад для лікування хворих на коронавірус розгортають у Рівному.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На жаль, Рівне впевнено тримає лідерство в області за кількістю нових інфікувань на COVID-19. Тому діємо на випередження. Збільшуємо потужності лікарень саме у Рівному. Зокрема, готуємо обласну клінічну лікарню для госпіталізації хворих на COVID-19. Лист до МОЗ щодо включення до мережі «ковідних» закладів обласної лікарні вже готовий», - сказав під час наради з головними лікарями та керівництвом профільного управління перший заступника голови ОДА Сергій Подолін.

За його словами, це буде вже 16-ий заклад, який прийматиме хворих на коронавірус.

Також вирішено збільшити потужності Рівненської міської лікарні – додатково ввести 90 ліжок. Наступного тижня у міську лікарню буде доправлений кисневий резервуар на 2 тисячі літрів. Очікується надходження в область і 100 концентраторів з киснем. Наразі кисневих точок для госпіталізації хворих з COVID-19 у лікарнях Рівненщини - 539.

За минулу добу у Рівненській області зареєстровано 555 хворих з COVID-19. 840 людей із діагнозом «коронавірус» та з підозрою на цю хворобу перебуває у лікарнях. З них 240 – у важкому стані, 62 - в реанімації. Одинадцятеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів.

Загалом із початку пандемії в області зафіксовано 29 875 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 374 летальних випадки, спричинені COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 листопада в Україні зафіксовано 16 218 нових випадків COVID-19, за минулу добу госпіталізовано – 2 069 осіб; летальних випадків – 192; одужало – 8 843 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли 693 407 осіб.