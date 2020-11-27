На Кіровоградщині військова вантажівка спричинила смертельну ДТП

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає Укрінформ.

Зазначається, що ДТП сталася 26 листопада на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, на території Новоархангельского району Кіровоградської області.

Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець ЗСУ, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем Vögele та наїзд на трьох працівників, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги. В результаті ДТП двоє людей загинули, одного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Маловисківської центральної районної лікарні.

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Наразі військовослужбовця-водія заарештовано, з’ясовуються усі обставини пригоди, вирішується питання про призначення необхідних експертиз.

Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Фото: facebook.com/vppru