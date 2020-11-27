Стефанішина анонсує відкриття у Дніпрі другого регіонального Офісу євроінтеграції

Другий в Україні регіональний Офіс європейської інтеграції відкриється у Дніпрі 30 листопада.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час онлайн-дискусії "Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний для співпраці з ЄС".

«Ми започаткували в регіонах, які готові просувати цінності європейської інтеграції і нарощувати спроможність працювати з партнерами з ЄС створення регіональних Офісів євроінтеграції. Такий Офіс уже створений у Херсоні. У понеділок (30 листопада. – ред.) ми відкриваємо другий офіс у місті Дніпрі», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що бажання мати такий офіс висловила також Луганська область, окрім того, створення Офісів європейської інтеграції планується у Полтаві та Хмельницькому.

«Ми дуже таргетовано розвиваємо цю ініціативу і працюємо лише з тими регіонами, які дійсно виявили бажання і готовність долучатися до цієї ініціативи. Сподіваємось, що позитивний досвід цих регіонів дозволить нам ефективно розвивати цю інституцію і в інших регіонах», - зазначила віцепрем’єр.

Читайте також: Стефанішина назвала пріоритетні питання на порядку денному переговорів з ЄС

За її словами, створення таких офісів означає налагодження на регіональному рівні співпраці з європейськими партнерами, створення на рівні регіону спроможності ефективно впроваджувати ухвалені урядом і парламентом норми і правила, залучення фінансування і політичної підтримки на міжрегіональному рівні та можливість для місцевого бізнесу просувати свої інтереси за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відкрила у Херсоні перший в Україні регіональний Офіс європейської інтеграції.