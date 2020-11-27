У Херсоні пікетували першу сесію міськради через «генделики» у зелених зонах

У Херсоні першу сесію новообраної міської ради пікетували містяни, які вимагали прибрати МАФи з зелених зон.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас хочуть спорудити якісь "генделики", а це зелена зона, ми хочемо, щоб там діти гралися», - прокоментувала мешканка мікрорайону «Корабел» Марія Сорочан.

У Херсоні першу сесію новообраної міської ради вже пікетували містяни / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

Новий міський голова Херсона Ігор Колихаєв зазначив, спілкуючись з журналістами після сесії, що скандальні питання з розміщенням МАФів у місті - серед тих, що будуть вивчатися та вирішуватися першочергово, зокрема, буде проведено відповідний аудит.

Як повідомляв Укрінформ, Ігор Колихаєв отримав у другому турі 63,59% голосів виборців, за нього проголосували 34 125 виборців. За його конкурента – ексмера Херсона Володимира Сальдо віддали голоси 18 135 виборців.

У Херсонську міську раду пройшли 5 партій: «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 23,09%, ОПЗЖ здобула 14,5%, «Слуга народу» - 13,01%, «Блок Володимира Сальдо» - 11,75% і ЄС – 8,58%.