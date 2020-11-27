Вибух газу під Харковом: двох постраждалих виписали з лікарні

Двох постраждалих під час вибуху на газорегуляторному пункті під Харковом, який стався 28 жовтня, виписали з лікарні, ще четверо залишаються в опіковому відділенні.

Про це повідомили ЗМІ в пресслужбі Харківської міської ради з посиланням на завідувача опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова Аслана Цогоєва, передає кореспондент Укрінформу.

«Двох постраждалих під час вибуху виписали сьогодні вранці. Інші четверо ще в опіковому відділенні, але їх стан покращується, і лікарі припускають, що до середини грудня і їх випишуть», - зазначили в міськраді.

За інформацією Цогоєва, пацієнту, який отримав найбільші опіки та перебував у реанімації після вибуху, напередодні зробили чергову операцію.

«Наразі чоловік перебуває у звичайній палаті і рухається до одужання», - зазначив лікар.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня на газорегуляторному пункті в Дергачівському районі, за 20 км від Харкова, стався вибух природного газу, внаслідок якого на місці загинули дві людини, ще вісім отримали травми. Станом на 29 жовтня кількість жертв зросла: у реанімації помер один із 8 постраждалих, який отримав 70% опіків тіла, в тому числі дихальних шляхів, і черепно-мозкову травму.

23 листопада спецкомісія ГУ Держпраці в області, яка проводить розслідування щодо вибуху, склала тимчасові акти про нещасний випадок на виробництві для усіх потерпілих. Це дасть змогу потерпілим звертатися до Фонду соціального страхування України у Харківській області для отримання визначених законодавством виплат.

Наразі спецкомісія продовжує роботу, зокрема, триває позапланова перевірка Дергачівського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Харківгаз». Вивчається дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Кримінальне провадження за фактом вибуху, відкрите за ч. 2 ст. 273 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, розслідує поліція. У справі призначено 10 експертиз і комплексна експертиза, яка може тривати до пів року.