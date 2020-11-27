Банда таксистів тероризувала Миколаїв - нападала та викрадала людей

За озброєні напади та викрадення людей у Миколаєві поліцейські затримали групу таксистів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"За озброєні напади та викрадення людей у Миколаєві поліцейські затримали групу таксистів. Спецоперацію по затриманню угруповання зловмисників проводили оперативники Управління карного розшуку та двох відділів поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві затримали групу таксистів за озброєні напади та викрадення людей / Фото: НПУ

Одночасно поліцейські провели сім обшуків, в ході яких вилучили у підозрюваних зброю, автомобілі, психотропи, грошові кошти та інші речові докази. Зловмисники таким чином карали тих, хто втрутився у їхній наркобізнес.

Протягом останніх тижнів у поліцію надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі. Потерпілих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста та викинули поранених на дорозі.

Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі особи вночі у Корабельному районі. На пр. Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв’язали йому руки та ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район та залишили там неподалік зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.

А в Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий мешканець поїхав на велосипеді до свого товариша, а через деякий час матері молодика почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тисяч гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють.

Про подію жінка сповістила поліцію. Неподалік місця мешкання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли 5 гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. Наступного дня близько 05:30 поранений потерпілий звернувся по допомогу до патрульних поліцейських, які знаходились на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали молодика за орієнтуванням. Зі слів хлопця, невідомі обстріляли його, завдавши чисельних вогнепальних поранень, силоміць посадили в авто, вивезли за місто та вимагали гроші. Крім цього, відібрали велосипед та мобільний телефон. Постраждалому вдалось втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований та перебував у реанімаційному відділенні лікарні.

Слідчі Заводського та Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження та розпочали розслідування.

Читайте також: СБУ викрила на державній зраді офіцера Нацгвардії

У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, віком від 21-го до 30-ти років. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинів загалом восьми осіб – таксистів. Дії зловмисників кваліфікуються за рядом статей Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 ККУ «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ч. 4 ст. 187 ККУ «Розбій», ч. 4 ст. 189 ККУ «Вимагання» та ч. 1 ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю».

Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений та оголошений у розшук. За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться за процесуальної підтримки обласної прокуратури.