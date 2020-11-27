У Прилуках чистять річку Удай, до кінця року мають виконати перший етап проєкту

У місті Прилуки Чернігівської області інтенсивно чистять річку Удай - до кінця року підрядник (чернігівська фірма "Воденергобуд") поспішає виконати перший етап дворічного екологічного проєкту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради Віктор Тесленко.

"Зараз на річці працює 5 екскаваторів, які виконують роботи з поліпшення технічного стану річки Удай по основному руслу. Їхнє завдання — сформувати берегову смугу, укріпити береги, поглибити до 2 м дно і створити умови для роботи земснаряду. У зв’язку зі стислими термінами виконання обсягу робіт, передбаченого на 2020 рік, підрядник залучив достатню кількість технічних засобів, і темпи у нас досить швидкі", - поінформував посадовець.

За його словами, практична реалізація проєкту "Будівництво інженерних споруд та благоустрій (поліпшення технічного стану) річки Удай в межах м. Прилуки" на ділянці протяжністю 1,9 км розпочалася відразу після місцевих виборів. Хоча підготовка тривала ще з 2017-го року. Було проведене обстеження річки та розроблена проєктно-кошторисна документація. Окрім того, змінені межі гідрологічного заказника "Приміське", у який входили всі 8,5 км Удаю та його берегової смуги у межах міста. Це було зроблено для отримання можливості розчищення річки як сьогодні, так і в подальшій перспективі.

"Це було дуже принципове питання, яке заважало попереднім ініціаторам розчищення Удаю реалізувати задумане. Адже входження річки в межі гідрологічного заказника, який має статус об’єкта природно-заповідного фонду, не дозволяло викидати з неї торф’яні відкладення та формувати берегову смугу", - пояснив Тесленко.

До усіх підготовчих робіт, зазначив він, залучалися фахівці сертифікованих організацій та науковці. Роботу вони провели величезну.

До сьогодні річка в Прилуках була замулена, заболочена, заросла болотною рослинністю, обміліла - в багатьох місцях глибина ледь сягає 50 см. Зараз із неї видаляють мул і поросль, розширюють русло. Прилучани, зазначив керівник управління, радіють таким обнадійливим змінам, і щодня подивитися на роботу техніки, яка по воді та болоту йде на баках і понтонах, на Удай приходить і приїздить чимало людей.

Тесленко додав, що проєкт із поліпшення технічного стану річки Удай розрахований на два роки. Його вартість - близько 14 млн грн. Перший, цьогорічний етап - це роботи на основному руслі й освоєння близько 6 млн грн. Другий - розчищення старого русла з укріпленням берегів габіонними конструкціями. Фінансується проєкт із природоохоронного фонду обласного бюджету у співфінансуванні з місцевим бюджетом Прилук.

"Після того, як усі роботи будуть виконані, ми створимо штучні рельєфи, які в перспективі можна буде використати для облаштування зон відпочинку в центральній частині міста", - наголосив співрозмовник.

У Прилуках на Чернігівщині чистять річку Удай / Фото: Прилуцька міська рада

Річка Удай бере початок із болота, розміщеного за 1 км на південний схід від с. Рожнівка Ічнянського району Чернігівської області, має протяжність 233 км і є правою притокою річки Сула (басейн Дніпра). Протікає територіями Чернігівщини та Полтавщини. На Удаї знаходяться міста Прилуки і Пирятин, смт Дігтярі, Варва і Ладан, село Піски-Удайські. У долині річки створено Ічнянський та Пирятинський національні природні парки та 5 заказників.