На Запоріжжі додатково розгорнуть ще 720 COVID-ліжок

В Запорізькій області додатково виділяють під коронавірус 720 ліжок, збільшуючи ліжковий фонд до 2831 ліжка.

Про це йшла мова під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЗОДА.

“На сьогодні в області розгорнуто 2 111 ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Проте на сьогодні потреба у додатковому ліжковому фонді зростає. Новий план розгортання ліжкового фонду становить 2831 ліжко, тобто додатково буде виділено під ковід 720 ліжок”, - зазначила в. о. директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Марина Воловик.

Загалом планується виділити під ковід 50% від усього ліжкового фонду області, крім спеціалізованих ліжок, а це загалом повинно скласти 4072 ліжка. Кожна територія повинна подбати про своїх мешканців та вирішити питання розміщення хворих.

За останню добу в області зареєстровано 898 нових випадків захворювання на COVID-19. За інформацією лабораторного центру МОЗ, наразі в стаціонарах області лікуються 1524 хворих. В Україні за добу виявили рекордну кількість випадків зараження – 15331.