На Рівненщині у ДТП загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.
“26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталося ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 та вантажівки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП водійка автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажирів автомобіля ВАЗ (вік 8 та 5 років).
Водій вантажного автомобіля не постраждав.
На місці події наразі працюють поліцейські, рятувальники та медики.
Обставини даної події встановлюються.
Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області