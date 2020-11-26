На Рівненщині у ДТП загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації

На Рівненщині поблизу міста Березне внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули жінка і дитина, ще дві дитини госпіталізовані до лікарні у важкому стані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталося ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 та вантажівки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП водійка автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажирів автомобіля ВАЗ (вік 8 та 5 років).

Водій вантажного автомобіля не постраждав.

На місці події наразі працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Обставини даної події встановлюються.

Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області