Поки що чинний голова ОДА Петров заявив, що лишається працювати на Закарпатті

Поки що чинний голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявляє, що його звільнення відбувається у процесі формування команди Президента в області і що лишається працювати на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

“Відбувається робочий процес формування команди - закарпатської команди, на яку може опиратися Президент, якій можу довіряти і з якою збираюся продовжувати усі ті зміни, які ми розпочали. Тому я залишаюся працювати в області, яку вважаю рідною. Працювати для людей, які надали мені кредит довіри”, - зазначив Петров.

Як повідомлялося, учора Камбін погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА. Його місце займе Анатолій Полосков. Наразі ще не опубліковані укази Президента ні про звільнення Петрова, ні про призначення Полоскова.

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Політологи прогнозують, що він займе посаду голови Закарпатської облради (Петров пройшов першим номером у списку партії "Слуга народу" до облради). На Закарпаття Петрова призначили на посаду голови Закарпатської ОДА у квітні 2020 року.

Сесія Закарпатської обласної ради нового скликання, на якій має відбутися обрання голови ради, призначена на 7 грудня.

Фото: Олексій Петров / Фейсбук