Поки що чинний голова ОДА Петров заявив, що лишається працювати на Закарпатті
Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.
“Відбувається робочий процес формування команди - закарпатської команди, на яку може опиратися Президент, якій можу довіряти і з якою збираюся продовжувати усі ті зміни, які ми розпочали. Тому я залишаюся працювати в області, яку вважаю рідною. Працювати для людей, які надали мені кредит довіри”, - зазначив Петров.
Як повідомлялося, учора Камбін погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА. Його місце займе Анатолій Полосков. Наразі ще не опубліковані укази Президента ні про звільнення Петрова, ні про призначення Полоскова.
Політологи прогнозують, що він займе посаду голови Закарпатської облради (Петров пройшов першим номером у списку партії "Слуга народу" до облради). На Закарпаття Петрова призначили на посаду голови Закарпатської ОДА у квітні 2020 року.
Сесія Закарпатської обласної ради нового скликання, на якій має відбутися обрання голови ради, призначена на 7 грудня.
Фото: Олексій Петров / Фейсбук