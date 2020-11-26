Зеленський звільнив трьох голів РДА

Зеленський звільнив трьох голів РДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях. 

Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Віктора Медвідя з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області, Анатолія Хворостянова - з посади голови Оріхівської районної державної адміністрації Запорізької області, Ларису Осадчук - з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.

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