Про радіаційну ситуацію в Чорнобильській зоні розкажуть на брифінгу

Державне агентство України з управління зоною відчуження запрошує представників ЗМІ та громадськості долучитися о 10.00 четверга до ZOOM-брифінгу щодо інформування ДСП "Екоцентр" про радіаційну ситуацію в зоні відчуження.

Про це повідомляється на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження у Фейсбуці. Розглядатимуться питання: необхідність проведення щороку, починаючи з1988 року, метрологічної повірки датчиків ; методики метрологічної повірки; опромінення стандартним джерелом високої потужності датчиків потужності еквівалентної дози. Читайте також: У Держагентстві з управління зоною відчуження пояснили «стрибки» радіації на Київщині Як зазначається, доповідатимуть заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук та генеральний директор ДСП "Екоцентр" Сергій Кірєєв. Як повідомляв Укрінформ, раніше активісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. 17 і 18 листопада на станції моніторингу поблизу нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.