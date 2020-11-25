У медзакладах Донеччини бракує до 37% лікарів - ОДА

У медичних закладах Донецької області наразі дефіцит лікарів становить від 33 до 37%.

Про це у середу на брифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Дефіцит лікарів у нас був і, на жаль, він є. І коронавірус допоміг отримати той дефіцит, який є. На жаль, лікарі хворіють також коронавірусом, є інформація про понад 1100 лікарів, які захворіли. На жаль, 12 медпрацівників, а точніше 11 лікарів та один середній медпрацівник померли від коронавірусу… В середньому відповідно до штатних розкладів забезпеченість лікарень від 63% до 67% лікарями», - сказав Педенко.

Він додав, що сьогодні у регіоні намагаються «залучити всіх вільних лікарів, які мають можливість пройти перекваліфікацію та працювати в інфекційних відділеннях лікарень, які визначені під COVID-19».

Педенко констатував, що з початку пандемії «дійсно, є відсоток лікарів, які, на жаль, за різними обставинами звільнилися, але більша частина тих, хто залишився, працює самовіддано».

Дефіцит медичних кадрів у регіоні він пов’язує передусім зі збройним конфліктом на Донбасі, який і сприяв відтоку медичних кадрів з області та збільшив той дефіцит лікарів, котрий був до нинішньої війни.

Педенко зазначив, що загалом з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіло 20 871 особа, у тому числі 9 638 пацієнтів одужали, ще 10 860 – продовжують лікування. 373 випадки коронавірусної хвороби завершилися летально.

Як повідомлялося, станом на 25 листопада в Україні лабораторно підтверджено 13 882 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 осіб.