Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового

Міська ТВК Львова оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців, відповідно, Олег Синютка – 37,75%.

Як передає Укрінформ, про це Тvoemisto.tv повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

У першому турі виборів голови Львівської ОТГ, які відбулися 25 жовтня, за Андрія Садового проголосували 40,09% виборців (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голоси). Тоді розрив між кандидатами становив 8,99%.

Читайте також: Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова

24 листопада відбулася перша сесія новообраної ради Львівської ОТГ. На ній були присутні 34 із 64 новообраних депутатів з фракцій «Європейська солідарність», «Варта» та ВО «Свобода», натомість «Самопоміч» та «Голос» її проігнорували. Депутати трьох партій склали присягу, після чого Андрій Садовий перестав бути чинним міським головою. Також присутні у залі проголосували за створення тимчасової президії.