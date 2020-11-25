Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового

Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового

Укрінформ
Міська ТВК Львова оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців, відповідно, Олег Синютка – 37,75%.

Як передає Укрінформ, про це Тvoemisto.tv повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

У першому турі виборів голови Львівської ОТГ, які відбулися 25 жовтня, за Андрія Садового проголосували 40,09% виборців (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голоси). Тоді розрив між кандидатами становив 8,99%.

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24 листопада відбулася перша сесія новообраної ради Львівської ОТГ. На ній були присутні 34 із 64 новообраних депутатів з фракцій «Європейська солідарність», «Варта» та ВО «Свобода», натомість «Самопоміч» та «Голос» її проігнорували. Депутати трьох партій склали присягу, після чого Андрій Садовий перестав бути чинним міським головою. Також присутні у залі проголосували за створення тимчасової президії.

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