На Закарпатті здали школу, яка стала на 30% енергоощаднішою

На Закарпатті здали школу, яка стала на 30% енергоощаднішою

Велике будівництво
Укрінформ
В рамках проєкту Президента «Велике Будівництво» на Тячівщині здали відремонтовану школу, енергоспоживання будівлі зменшилося на 30%. 

Вартість проєкту, профінансованого державою, — понад 4,5 млн грн, передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Закарпатської ОДА.

«У селі Руське Мокре на Тячівщині державою профінансовано капітальний ремонт школи на суму в понад 4, 5 млн грн. Завдяки проведеній роботі енергоспоживання будівлі зменшилося на 30%, відповідно, зменшено видатки місцевого бюджету на оплату енергоносіїв», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в школі створено комфортні умови для навчання дітей та роботи вчителів.

Кошти на капітальний ремонт виділялися із Держфонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури та місцевого бюджету.

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Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

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