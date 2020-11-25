На Закарпатті здали школу, яка стала на 30% енергоощаднішою

В рамках проєкту Президента «Велике Будівництво» на Тячівщині здали відремонтовану школу, енергоспоживання будівлі зменшилося на 30%.

Вартість проєкту, профінансованого державою, — понад 4,5 млн грн, передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Закарпатської ОДА.

«У селі Руське Мокре на Тячівщині державою профінансовано капітальний ремонт школи на суму в понад 4, 5 млн грн. Завдяки проведеній роботі енергоспоживання будівлі зменшилося на 30%, відповідно, зменшено видатки місцевого бюджету на оплату енергоносіїв», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в школі створено комфортні умови для навчання дітей та роботи вчителів.

Кошти на капітальний ремонт виділялися із Держфонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури та місцевого бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.