Мер Черкас, якого Зеленський назвав «бандитом», програв суд про захист гідності

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі за позовом мера Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

25 листопада 2020 року Київський апеляційний суд у відкритому судовому засіданні розглянув цивільну справу за апеляційною скаргою, поданою в інтересах Бондаренка на рішення Печерського райсуду від 1 жовтня 2020 року.

Цим рішенням суд відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі.

Читайте також: На виборах у Черкасах переміг чинний мер

"За наслідками апеляційного розгляду рішення Печерського райсуду від 1 жовтня залишено без змін, апеляційну скаргу, подану в інтересах Бондаренка, – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко у травні подав до суду позов до Президента Володимира Зеленського про захист честі та гідності. Моральну шкоду позивач оцінив у сумі однієї гривні, обґрунтовуючи її "душевними стражданнями".

Під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому він назвав черкаського мера "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень" і з яким він "за стіл не сяде".

У жовтні Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності і ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.