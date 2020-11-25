Мер Черкас, якого Зеленський назвав «бандитом», програв суд про захист гідності

Мер Черкас, якого Зеленський назвав «бандитом», програв суд про захист гідності

Укрінформ
Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі за позовом мера Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

25 листопада 2020 року Київський апеляційний суд у відкритому судовому засіданні розглянув цивільну справу за апеляційною скаргою, поданою в інтересах Бондаренка на рішення Печерського райсуду від 1 жовтня 2020 року.

Цим рішенням суд відмовив у задоволенні позову Бондаренка до Зеленського про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі.

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"За наслідками апеляційного розгляду рішення Печерського райсуду від 1 жовтня залишено без змін, апеляційну скаргу, подану в інтересах Бондаренка, – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, черкаський міський голова Анатолій Бондаренко у травні подав до суду позов до Президента Володимира Зеленського про захист честі та гідності. Моральну шкоду позивач оцінив у сумі однієї гривні, обґрунтовуючи її "душевними стражданнями".

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Під час пресконференції 20 травня Зеленський говорив про "некоректну поведінку" Бондаренка у зв'язку з достроковим пом'якшенням карантину в Черкасах попри рішення вищих державних органів. При цьому він назвав черкаського мера "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень" і з яким він "за стіл не сяде".

У жовтні Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до Президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності і ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди.

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