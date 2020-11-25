У держустанову Одеси надіслали конверт із ртуттю

Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом пересилання отруйної речовини, попередньо – ртуті, у конверті в одну з держустанов.

Про це інформує Малиновський відділ поліції в Одеській області, передає Укрінформ.

«До Малиновського відділу поліції надійшло повідомлення з державної установи району про те, що під час розбирання пошти з вуличної поштової скриньки в одному з конвертів було виявлено підозрілу речовину. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Цю речовину вилучили та направили на утилізацію.

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Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) ККУ. Наразі обставини події та особи, які до неї причетні, встановлюються.