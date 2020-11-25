Закарпатській ОДА поки офіційно не повідомили про звільнення голови
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.
“Закарпатська ОДА наразі не має офіційної інформації про звільнення голови Олексія Петрова. Станом на сьогодні він виконує свої безпосередні обов'язки голови облдержадміністрації згідно робочим графіком”, - повідомили в пресслужбі ОДА.
Як раніше передавав Укрінформ, сьогодні Кабмін погодив звільнення Олексія Петрова за згодою сторін. Представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан написав у своєму Телеграмі про те, що Кабінет Міністрів прийняв рішення “погодити (проєкти указів Президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Петрова Олексія Геннадійовича - з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін)...”
Олексій Петров очолив Закарпатську ОДА у квітні 2020 року.