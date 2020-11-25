На Київщині зникла матір із двома малолітніми дітьми

Поліція Київщини розшукує зниклу жительку Іванківського району та двох її малолітніх дітей – 3 років і 6 місяців.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба поліції Київщини у Фейсбуці.

«Повідомлення про зникнення 22-річної жительки села Страхолісся надійшло до поліції вчора, 24 листопада. Встановлено, що два дні тому жінка разом із 3-річним сином та 6-місячною донькою пішла з дому та до цього часу не повернулася. На зв'язок з рідними не виходить. Наразі місце перебування матері та дітей невідоме», - йдеться у повідомленні.

На розшук жінки залучені особовий склад Іванківського відділення поліції, ювенальна превенція.

У поліції оприлюднили фото зниклих і описали їх прикмети.

Зокрема, жінка має зріст 160 см, худорляву статуру, овальне обличчя, темне пряме довге волосся, карі очі. Вона була одягнена у синю куртку до колін, чорні штани, шкіряні черевики.

Діти знаходились у подвійній колясці бежевого кольору.

У поліції закликали громадян при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування матері та дітей, повідомляти її за номером спецлінії поліції "102".