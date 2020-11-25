У Запоріжжі готують додаткові реанімаційні COVID-палати

У Запоріжжі на базі лікарні №9 закінчуються роботи із створення сучасного приймально-діагностичного відділення, що дозволить розгорнути додаткові реанімаційні палати.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

“9-та міська лікарня є одним з медичних закладів міста, який лікує коронавірусних хворих. Там для цього обладнано 160 ліжок. Буде розгорнуто ще 50. Збільшується кількість забезпечених киснем ліжок”, - зазначили в міськраді.

У лікарні замінять ділянки центральної мережі постачання кисню, що дозволить збільшити її потужність, а також облаштують кілька реанімаційних палат.

В мерії кажуть, що фактично це буде ще одне реанімаційне відділення, де можна буде лікувати хворих із коронавірусом.

Цього року на закупівлю обладнання для 9-ї лікарні виділено кошти в сумі 18 млн грн. Зокрема придбано 12 апаратів ШВЛ, 10 моніторів пацієнта, аналізатор газів крові, 10 кисневих концентраторів, легеневе УЗД, відеоендоскопічну систему.

У Запоріжжі готують додаткові реанімаційні палати для хворих із COVID-19 / Фото: zp.gov.ua

Як повідомлялось, Запоріжжя стало учасником урядової програми будівництва сучасних приймально-діагностичних відділень на базі українських лікарень. До проєкту було включено міську лікарню екстреної та швидкої медичної допомоги та 9-ту міську лікарню. За кошти бюджету міста було проведено експертизу проєктної документації; отримано дозвіл на будівництво; проведено тендери на будівельно-монтажні роботи; визначено переможців та укладено договори.

Читайте також: У Львові створили найбільшу реанімацію в Україні

Загальна вартість будівництва двох приймально-діагностичних відділень складає близько 60 мільйонів гривень. Роботи в обох медичних закладах стартували влітку. В 9-й лікарні перший етап робіт планується завершити цього року, другий етап має бути виконаний у 2021 році.

У Запорізькій області з добу виявили рекордну кількість хворих - 1087, з яких 353 - у Запоріжжі. В Україні за добу зареєстрували 13882 випадки захворювання.