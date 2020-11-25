У Запоріжжі готують додаткові реанімаційні COVID-палати
Про це повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.
“9-та міська лікарня є одним з медичних закладів міста, який лікує коронавірусних хворих. Там для цього обладнано 160 ліжок. Буде розгорнуто ще 50. Збільшується кількість забезпечених киснем ліжок”, - зазначили в міськраді.
У лікарні замінять ділянки центральної мережі постачання кисню, що дозволить збільшити її потужність, а також облаштують кілька реанімаційних палат.
В мерії кажуть, що фактично це буде ще одне реанімаційне відділення, де можна буде лікувати хворих із коронавірусом.
Цього року на закупівлю обладнання для 9-ї лікарні виділено кошти в сумі 18 млн грн. Зокрема придбано 12 апаратів ШВЛ, 10 моніторів пацієнта, аналізатор газів крові, 10 кисневих концентраторів, легеневе УЗД, відеоендоскопічну систему.У Запоріжжі готують додаткові реанімаційні палати для хворих із COVID-19 / Фото: zp.gov.ua
Як повідомлялось, Запоріжжя стало учасником урядової програми будівництва сучасних приймально-діагностичних відділень на базі українських лікарень. До проєкту було включено міську лікарню екстреної та швидкої медичної допомоги та 9-ту міську лікарню. За кошти бюджету міста було проведено експертизу проєктної документації; отримано дозвіл на будівництво; проведено тендери на будівельно-монтажні роботи; визначено переможців та укладено договори.
Загальна вартість будівництва двох приймально-діагностичних відділень складає близько 60 мільйонів гривень. Роботи в обох медичних закладах стартували влітку. В 9-й лікарні перший етап робіт планується завершити цього року, другий етап має бути виконаний у 2021 році.
У Запорізькій області з добу виявили рекордну кількість хворих - 1087, з яких 353 - у Запоріжжі. В Україні за добу зареєстрували 13882 випадки захворювання.