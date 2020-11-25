У Харкові затримали викрадачів лідера ромської громади, які вимагали за нього $100 тисяч

У Харкові затримали двох зловмисників, які напередодні викрали лідера ромської громади міста та вимагали за нього 100 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури

"За даними слідства, раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м.Харкова, який є лідером ромської громади", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 24 листопада 2020 року зловмисники викрали та незаконно позбавили волі зазначеного чоловіка. Вони надіслали сину потерпілого записане відео з вимогою передати їм 100 тис. дол. У разі відмови від виконання вимог зловмисники погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або вбивством.

Того ж дня організатора викрадення та його співучасника затримано в порядку ст. 208 КПК України на території Києва. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України).

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури