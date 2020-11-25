У Харкові затримали викрадачів лідера ромської громади, які вимагали за нього $100 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури
"За даними слідства, раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м.Харкова, який є лідером ромської громади", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 24 листопада 2020 року зловмисники викрали та незаконно позбавили волі зазначеного чоловіка. Вони надіслали сину потерпілого записане відео з вимогою передати їм 100 тис. дол. У разі відмови від виконання вимог зловмисники погрожували нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або вбивством.
Того ж дня організатора викрадення та його співучасника затримано в порядку ст. 208 КПК України на території Києва. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України).
Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури