В Одесі автокран зіткнувся з маршруткою, є травмовані
Фото
Укрінформ
В Одесі троє людей травмувалися внаслідок зіткнення вантажного крана з маршруткою “Богдан”.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області, передає Укрінформ.
ДТП сталася, коли маршрутка стояла на зупинці на вулиці Середньофонтанська, що в Приморському районі.
В поліції зазначили, що водій автокрану протаранив стрілою автобус, коли з нього виходили пасажири.
Двох травмованих госпіталізували, ще одна жінка від шпиталізації відмовилася.
Фото Патрульної поліції в Одеській області