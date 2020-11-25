В Одесі автокран зіткнувся з маршруткою, є травмовані

В Одесі троє людей травмувалися внаслідок зіткнення вантажного крана з маршруткою “Богдан”.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області, передає Укрінформ.

ДТП сталася, коли маршрутка стояла на зупинці на вулиці Середньофонтанська, що в Приморському районі.

В поліції зазначили, що водій автокрану протаранив стрілою автобус, коли з нього виходили пасажири.

Двох травмованих госпіталізували, ще одна жінка від шпиталізації відмовилася.

Фото Патрульної поліції в Одеській області