На Київщині за добу - 961 випадок коронавірусу

У Київській області за добу підтвердили 961 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"В Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 25 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 33263 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 1979 дітей та у 2618 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 3086 хворих, на амбулаторному лікуванні – 30177 осіб.

Одужали всього 11686 осіб, з них 928 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 244 особи, у тому числі 17 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 645 хворих.

За добу надійшли повідомлення про 16 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 - померли 9 чоловіків віком від 39 до 81 року, з них 2 мешканці м. Біла Церква, 2 – м. Бровари, 2 – м. Боярка Києво-Святошинського району, по одному – м. Березань, с. Велика Димерка Броварського району, с. Красна Слобідка Обухівського району, та 7 жінок віком від 51 до 82 років, мешканки м. Біла Церква, м. Бровари, м. Вишгород, м. Богуслав, с. Пасічна Баришівського району, смт. Велика Димерка Броварського району, с. Сотниківка Яготинського району.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 37065 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 967 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 36607 контактними особами.

Станом на ранок 25 листопада в Україні зафіксували 13 882 нових випадки COVID-19, загалом за весь час пандемії захворіли 661 858 осіб.