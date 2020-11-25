У медзакладах Донеччини заповнені майже 60% СOVID-ліжок

У медичних закладах Донецької області пацієнтами, хворими на COVID-19 та з підозрою на нього, заповнені до 59% ліжок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у вівторок під час брифінгу у Краматорську повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Щодо завантаженості ліжкового фонду, то він протягом доби коливається від 50 до 59% від кількості ліжок, які виділені у тому чи іншому закладі для лікування хворих на COVID-19», - сказав Педенко.

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Він уточнив, скільки ліжок в обласних лікарнях наразі забезпечені киснем. Так, Костянтинівська інфекційна лікарня – тут із 70 ліжок, які виділені під COVID-19, киснем забезпечені 63 ліжка; Мирноградська лікарня — з 75 ліжок забезпечено 31 ліжко; обласний перинатальний центр у місті Краматорськ — всі 10 виділених ліжок забезпечені подачею кисню; Маріупольський перинатальний центр – з 20 ліжок, які виділені під лікування хворих на COVID-19, вісім ліжок забезпечені киснем, констатував Педенко.

Він зазначив, що сьогодні в регіоні на стаціонарному лікуванні у медзакладах перебуває 598 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Усього з початку пандемії на Донеччині на COVID-19 захворіло 20 501 особа, у тому числі 9 638 пацієнтів одужало, ще 10 506 – продовжують лікування. 357 випадків коронавірусної хвороби завершилися летально.

Як повідомлялося, станом на 24 листопада в Україні лабораторно підтверджено 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 647 976 осіб.