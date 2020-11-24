В рамках програми «Велике будівництво» вже збудували 100 шкіл - Мінрегіон

В рамках програми "Велике будівництво" цьогоріч в Україні вже завершене будівництво 100 шкіл.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі програми «Ранок з Україною», повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Велике будівництво» – це перший в Україні масштабний інфраструктурний проєкт, який виконується не на папері, а дійсно змінює якість життя мешканців громад. У цьому році було підготовлено до реконструкції близько 600 об’єктів – шкіл, садочків, спортивних об’єктів, приймальних відділень. Зокрема, на сьогодні будівельні роботи завершені в 100 школах по всій країні. Програма не зупиняється, ми продовжимо її в наступні роки. Вже маємо на наступний рік потужний план з реконструкції та будівництва соціальних об’єктів, спортивної інфраструктури», – зауважив міністр.

За словами Чернишова, загалом будівництво було розпочато в 134 школах, середня будівельна готовність яких на сьогодні, за даними ОДА, становить 95%. У садочках цей показник складає 94%, а готовність спортивної інфраструктури оцінюється у 90%. Окрім того, дуже важливою складовою програми в умовах пандемії є оновлення 210 приймальних відділень у опорних лікарнях. В межах "Великого будівництва" у 154 приймальних відділеннях в цьому році здійснюється реконструкція та у 56 – капітальний ремонт.

Міністр розповів, що у 2021 році 50% програми «Велике будівництво» займатимуть проєкти соціальної інфраструктури: школи, садочки, ЦНАПи та Центри безпеки. Ще 30% – проєкти економічного розвитку, такі як індустріальні парки і проєкти по залученню іноземних інвестицій, 20% – це музеї, замки та пам’ятки культури.

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Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. Також в рамках програми в Україні станом на листопад 2020 року вже завершується будівництво та оновлення 3900 км доріг державного значення.