У лікарнях Львівщини забезпечені киснем понад 60% COVID-ліжок

У Львівській області триває робота над розширенням кисневої мережі медичних закладів, які приймають хворих на коронавірус, вже забезпечили киснем 61% ліжко-місць.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Ми продовжуємо забезпечувати кисневу мережу області, проводимо роботи із розширення та збільшення кисневих точок. Наразі ситуація є досить непоганою. Це 2105 кисневих точок на 3465 ліжок», - розповіла заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Ірина Шурпяк.

Таким чином, забезпеченість ліжкової мережі киснем становить 61%.

Шурпяк додала, що робота над кисневою мережею є завданням номер один, адже ситуація із кількістю госпіталізацій залишається стабільно важкою. До прикладу, лише за попередню добу у коронавірусні медзаклади госпіталізували 200 осіб.

Станом на ранок 24 листопада у стаціонарах перебуває 1855 хворих. Найбільше хворих у Львівській обласній інфекційній лікарні – 147, у Центрі легеневого здоров'я – 165, у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 181, у Лікарні швидкої медичної допомоги – 270. Серед медзакладів в районах області: у Стрийській міській лікарні – 114, у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 112.

За попередню добу в області провели 1566 досліджень на коронавірус, з них 771 - позитивне. За увесь час COVID підтверджено у 42050 осіб. Померло 1176 людей. Одужали від коронавірусної інфекції 27222 особи.

Як передає Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 647 976 осіб; одужало – 299 358; летальних випадків – 11 263; проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.