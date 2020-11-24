У Вінниці завершують зведення першої черги спортбази гуманітарного коледжу

У Вінниці в межах Національної програми «Велике будівництво» завершують зведення першої черги спортивної бази місцевого гуманітарно-педагогічного коледжу.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає кореспондент Укрінформу.

«Три роки – стільки минуло відтоді, як Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, за рахунок коштів обласного бюджету, замовив план сучасної спортивної бази для студентів Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, спортивно-гуманітарного ліцею-інтернату. Цого року об’єкт включили до програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», - повідомляє відомство з посиланням га голову Вінницької ОДА Сергія Борзова.

У Вінниці завершують зведення першої черги спортбази коледжу

Зазначається, що будівництво об’єкта розбито на дві черги. Реалізація першої черги запланована до нового року. Зокрема, йдеться про повну готовність футбольного поля зі штучним покриттям, глядацьких трибун, табло, влаштування освітлення, роздягалень, підсобних приміщень, а також розведення усіх інженерних комунікацій.

Залишок кошторисної вартості будівництва на 2020 рік становить 18 млн грн.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.