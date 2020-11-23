Напад на «автобус Киви»: ще шістьох підозрюваних відпустили під домашній арешт

Ще шістьом підозрюваним у нападі на автобус з активістами народного депутата Іллі Киви на Харківщині, що стався 27 серпня, суд змінив запобіжні заходи – з тримання під вартою без права внесення застави на домашній арешт.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Сьогодні за рішенням суду шістьом підозрюваним змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Під вартою залишаються ще шестеро підозрюваних. Щодо них засідання призначені на 24 листопада», - сказав Чубенко.

Про зміну запобіжного заходу клопотала прокуратура – з огляду на те, що в ході слідства відбулася перекваліфікація справи: 15-ом затриманим уже не інкримінується стаття «замах на вбивство».

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Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, били скло, наздоганяли пасажирів автобуса та били їх на дорозі.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб.

Лідер «За життя» Ілля Кива звинуватив у нападі представників «Національного корпусу», в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію Киви «злочинним угрупованням».

28 серпня поліція повідомила, що, крім 14 затриманих, встановила особи ще 35 учасників події.

16 вересня із СІЗО вийшов один із затриманих за підозрою у нападі на автобус: в ході слідства встановили, що він перебував за 50 км від місця подій.

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20 листопада суд змінив запобіжні заходи щодо трьох підозрюваних.

20 листопада стало відомо, що прокурор прийняв рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних з ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України (замах на вбивство) на ч. 4 ст. 296 КК України (групове хуліганство із застосуванням зброї). При цьому, наголосили факт замаху на умисне вбивство слідчі поліції продовжують розслідувати.

Строк досудового розслідування у зв’язку зі складністю кримінального правопорушення продовжений слідчим суддею до 5 місяців, до кінця січня.