На Чернігівщині монтують перший в області WіM-комплекс для зважування вантажівок у русі

У Козелецькому районі Чернігівщини, на трасы М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ, встановлюється перша в області система зважування вантажівок у русі.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"Перша система зважування вантажівок у русі в Чернігівській області встановлюється у Козелецькому районі на початку траси М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ. Вже готовий фундамент. У грудні будуть встановлені металеві рамки, освітлення та інтелектуальна система з вагогабаритними датчиками", - ідеться у повідомленні.

Згідно з планами дорожників, зважувати вантажівки WIM-комплекс почне наприкінці поточного року.

Зазначається, що WiM (weigh-in motion) - це розумна система комплексного збору інформації про транспорт, який рухається автошляхами. Основа роботи WiM - це майданчик для динамічного зважування. Він складається з датчиків, вбудованих у дорожнє покриття, камер для автоматичного розпізнавання номерних знаків, камер загального огляду та лазерних сканерів. Майданчик захищений від можливих перенапруг, може працювати при температурі від -30°С до +40°С.

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Система працює цілодобово і здатна зберігати інформацію про пересування більш ніж 10 000 автомобілів в одному напрямку вагою не менше 3,5 т.