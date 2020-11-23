На Київщині за добу - 862 випадки COVID-19

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

"На Київщині за даними обласного лабораторного центру 23 листопада ...підтверджено вже 31 203 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі в 1894 дітей та у 2510 медичних працівників. За добу підтверджено 862 нових випадки коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні

Випадки COVID-19 встановлено у 33 дітей віком від 1 до 17 років та у 829 дорослих. 39 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 823 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 2986 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 28 217 осіб.

Одужало всього 11 269 осіб, з них 893 дитини.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 626 хворих. За добу надійшло 1 повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19.

З 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 34 984 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 843 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 34 575 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.