На Закарпатті третина ліжок для хворих з COVID-19 під'єднані до кисню

На Закарпатті під'єднані до кисню 32,8% ліжок від загальної кількості фонду для лікування COVID-19 в області. Вони наразі заповнені хворими наполовину.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

“На сьогодні у нас по області з так званого ковідного фонду 618 ліжок під'єднані до кисню. Якщо врахувати, що в області всього 1885 ліжок в медзакладах відведено під COVID-19 - це становить 32,8%. Але варто зазначити, що станом на сьогодні із них зайнято біля 330 ліжок, тобто, половина — 53%”, - повідомив Пшеничний.

Він також зазначив, що на ШВЛ знаходиться одна людина в області.

Директор Департаменту охорони здоров'я також зазначив, що станом на 1 грудня в області буде законтарктовано ще 497 ліжок з киснем.

“Тобто, критичної ситуації на Закарпатті немає. В найбільш критичні дні минулих тижнів заповнюваність ковідних ліжок з киснем становила 60%. Фактично не кожна людина цілодобово під киснем — це стосується тільки станів середньої важкості. Відверто кажучи, один апарат при зміні масок може забезпечувати потребу в кисні почергово кількох людей в палаті”, - сказав він.

Станом на 23 листопада на Закарпатті у 170 осіб підтверджено коронавірус за минулу добу. В Україні загалом - 10945 нових випадків COVID-19.