На Одещині відкрили справу щодо протестувальників з ринку «7-й кілометр»

На Одещині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій щодо протестувальників з ринку "7-й кілометр".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Підставою для відкриття справи стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольській дорозі, зазначають правоохоронці.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, працівники ринку «Сьомий кілометр» перекрили дорогу на м.Овідіополь на знак протесту проти карантину вихідного дня. Протестувальники періодично перекривали Овідіопольську трасу і погрожували заночувати на дорозі, а зранку вирушити на пікетування ОДА.

Конфлікт почався вранці, після того, як на територію ринку прибули п'ять автобусів з поліцією. Правоохоронці вирішили простежити, як на «Сьомому» дотримується карантин вихідного дня.

ТОВ «Промтоварний ринок «7-ий кілометр» - найбільший у Європі та Україні. Забудована територія складає 75 гектарів і ще понад 40 га на даний час освоюються. Тут розташовано 15 тисяч торгових і складських об'єктів; 8 автостоянок; мережа кафе і ресторанів (10 кухонь світу). Щорічно підприємство перераховує понад 120 мільйонів гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення на території України обмежень оранжевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні ввести карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури і т.д., крім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних та фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

Фото: поліція