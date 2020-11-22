Поліція розслідує, чому перекинулось авто спостерігачів ОПОРИ

Поліція відкрили кримінальне провадження за фактом перекидання автомобіля спостерігачів ОПОРИ, які їхали в Бердянськ, де сьогодні проходить другий тур виборів міського голови.

Про це йдеться в повідомленні ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"Встановлено, що водій автомобіля "Volkswagen" 1981 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу. В результаті аварії водій та двоє пасажирів - представники громадянської мережі «Опора» отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - заявили в поліції.

Аварія сталася на автошляху "Одеса-Новоазовськ".

За даним фактом слідчим Приморського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Як раніше повідомлялось, двоє спостерігачів отримали тілесні ушкодження у вигляді садна на тілі, забій грудної клітини, струсу мозку. Водій отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини. Одного з потерпілих було направлено реанімобілем до обласної лікарні.

Сьогодні, 22 листопада, в Бердянську проходить другий виборів міського голови. У другий тур вийшли Олександр Свідло (Опозиційна платформа за життя) та Валерій Баранов (За майбутнє).