Ремонт мосту на Рівненщині: підряднику повідомили про підозру у розкраданні 1,5 мільйона

На Рівненщині підряднику повідомили про підозру у розкраданні 1,5 млн гривень на ремонті мосту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції.

"За даними слідства, на замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані. Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 мільйона гривень", - зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів причетності зловмисникам - директору та учаснику товариства-підрядника - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.